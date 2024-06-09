ساعات قليلة فقط تفصلنا عن انطلاق ماراثون الامتحانات لآلاف الطلاب والطالبات، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي علوم ورياضة في المحافظات، فيما جرى الانتهاء من تجهيز كافة اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات صباح غدًا الاثنين 10 يونيو الجاري في أول أيام الامتحانات، إذ يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في جميع المحافظات نحو 745 ألفًا و68 طالبًا وطالبة في 1981 لجنة.

تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي، وعلمي علوم ورياضة في المحافظات، فضلًا عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لطلاب الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقًا للجداول فإنّ امتحانات الثانوية العامة 2024 مصر تنطلق في المحافظات بدءًا من غدًا الاثنين 10 يونيو الجاري، وتستمر حتى السبت 20 يوليو المقبل، يتخللها إجازة لمدة 5 أيام متصلة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

ويأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم فإنّه يكون كالآتي:

الإثنين 10 يونيو 2024.. امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 12 يونيو 2024.. امتحان الاقتصاد لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان الإحصاء لمدة ساعة ونصف.

السبت 22 يونيو 2024.. امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 25 يونيو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتان.

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.

الأربعاء 17 يوليو 2024.. امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

وفيما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي فإنّه يكون كالآتي:

الإثنين 10 يونيو 2024.. امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يليه التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الأربعاء 12 يونيو 2024.. امتحان الاقتصاد لمدة ساعة ونصف، يليه الإحصاء لمدة ساعة ونصف.

السبت 22 يونيو 2024.. امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 25 يونيو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتان.

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان التاريخ لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان الجغرافيا لمدة 3 ساعات.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات.

الأربعاء 17 يوليو 2024.. امتحان الفلسفة والمنطق لمدة 3 ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

وفيما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة فإنّه يكون كالآتي:

الإثنين 10 يونيو 2024.. امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، يليه التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الأربعاء 12 يونيو 2024.. امتحان الاقتصاد لمدة ساعة ونصف، يليه الإحصاء لمدة ساعة ونصف.

السبت 22 يونيو 2024.. امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 25 يونيو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتان.

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان الفيزياء لمدة 3 ساعات.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لمدة ساعتان.

السبت 13 يوليو 2024.. امتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لمدة ساعتان.

الأربعاء 17 يوليو 2024.. امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لمدة ساعتان.

السبت 20 يوليو 2024.. امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لمدة ساعتان.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

ويأتي موعد إجازة عيد الأضحى في امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدة 5 أيام، بدءًا من السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو الجاري.