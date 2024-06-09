جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.. تنطلق غدا

تفصلنا ساعات قليلة عن اول امتحان للثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنطلق غدا الاثنين، ونشرح في التقرير التالي مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الاثنين 10 يونيو 2024، في المواد غير المضافة للمجموع، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية (المضافة للمجموع) بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «استاتيكا».

يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024: امتحان التربية الدينية والوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.