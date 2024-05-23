في 5 خطوات.. أسهل طريقة لعمل جدول مذاكرة قبل امتحانات الثانوية العامة

يعاني كثير من الطلاب بسبب صعوبة تنظيم الوقت، ما يؤدي إلى ضياع أغلب ساعات اليوم دون فائدة، وبالتالي تزيد الضغوط النفسية عليهم خلال فترة الامتحانات التي يحتاجون فيها لمراجعة المواد بالكامل.

لذا ولتجنب هذه الضغوط والحفاظ على الوقت لاستغلاله بشكل إيجابي، وتزامنًا مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، نستعرض في السطور التالية أسهل طريقة لعمل جدول مذاكرة لتنفيذها هذه الأيام.

وبحسب ما ورد على موقع «indeed»، فإنه يمكن لطلاب الثانوية العامة تنفيذ جدولًا لتنظيم الوقت واستغلال ساعات اليوم بالكامل، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تحديد الأهداف:

قبل البدء بوضع جدول المذاكرة، عليك تحديد أهدافك الدراسية بوضوح، لتعرف ما هي المواد التي تحتاج إلى مذاكرتها، وما هي المدة المتاحة لديك قبل الامتحانات، ثم بعدها حدد أهدافًا قصيرة المدى وقابلة للتحقيق، مثل إنهاء مراجعة فصل واحد في مادة معينة خلال أسبوع.

2- تقييم الاحتياجات:

خصص بعض الوقت لتقييم احتياجاتك لكل مادة، لتعرف كم من الوقت تحتاج إلى مذاكرة كل مادة، وما هي نقاط ضعفك، ثم بعدها حدد المواد الأكثر صعوبة بالنسبة لك والمواد التي تحتاج إلى تركيز أكبر عليها.

3- تقسيم المهام:

قسم كل مادة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للتحقيق، على سبيل المثال، بدلًا من كتابة «مراجعة الرياضيات» في جدولك، قسمها إلى مهام أصغر، مثل «حل المسائل الصعبة في الفصل الأول» أو «مراجعة قواعد الجبر الباب الأول»، وتأكد من أن كل مهمة قابلة للإنجاز خلال فترة زمنية محددة.

4- تحديد جدول زمني واقعي:

خصص وقتًا محددًا لكل مهمة في جدولك، وتأكد من أن لديك وقتًا كافيًا لكل منها دون الشعور بالإرهاق، وضع في اعتبارك التزاماتك الأخرى، مثل الدراسة والأنشطة الاجتماعية والراحة، عند تحديد جدولك الزمني، وأيضًا كن واقعيًا ولا تحاول حشر الكثير من المهام في يوم واحد.

5- استخدام أدوات تنظيم الوقت:

استخدم أدوات تنظيم الوقت، مثل التقويمات أو التطبيقات الإلكترونية، لتتبع تقدمك والتأكد من أنك ملتزم بجدولك الزمني، كما يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل بطاقات المهام أو قوائم المهام لتتبع المهام التي تحتاج إلى إنجازها.