أدعية لنصرة فلسطين من قلب المسجد الحرام في صلاة الجمعة: اللهم انصرهم

دعا الشيخ الدكتور فيصل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام لفلسطين في خطبة صلاة الجمعة بباحات المسجد الحرام بمكة المكرمة التي كان موضوعها «الرشد والإرشاد»، مؤكدًا أن من توفيق الله لعبده أن يجعله سالكًا سبيل الرشاد، وداعيًا إلى الخير ودالًا عليه.

صلاة الجمعة في المسجد الحرام

وشدد غزاوي في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام التي نشرها موقع رئاسة الحرمين على أهمية اتباع القرآن الكريم واختتم خطبته الأولى بتوجيه المصلين إلى التأمل في حالهم، وداعيًا الجميع إلى الثبات على الطاعات، وتجنب المعاصي، والمسارعة إلى الخيرات.

واختتم خطيب المسجد الحرام بالدعوة للمستضعفين قائلًا: «اللَّهُمَّ انصر الْمُسْتَضْعَفِينَ والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور».

دعوات لفلسطين من المسجد الحرام

كما دعا خطيب المسجد الحرام للفلسطنيين: «اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فِلَسْطين وفي كل مكان، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واحقن دماءهم وارحم موتاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم فرج همهم واكشف كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم، اللهم انصرهم ومكن لهم، واجعل دائرة السوء على من بغى عليهم، واشدد وطأتك على من آذاهم وتسلط عليهم يا سميع الدعاء».