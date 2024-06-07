خطيب المسجد الحرام يعدد فضائل العشر من ذي الحجة في خطبة الجمعة

أدى أكثر من مليون حاج من ضيوف الرحمن صلاة الجمعة في بيت الله الحرام بمكة المكرمة، قبيل أداء مناسك الحج، وخطب الجمعة وأم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام، إذ تناول فضائل العشر من ذي الحجة.

خطيب المسجد الحرام يعدد فضائل العشر من ذي الحجة

وعدد خطيب المسجد الحرام فضائل العشر من ذي الحجة، لافتًا إلى أن من نِعَمِ اللهِ على عِبادِهِ أنْ فَاضَلَ بينَ الأماكنِ والأزمان ومنها العشرَ الأول من ذي الحجةِ، مشيرًا إلى أنها أعظم الأيام عند الله فضلاً، وأكثرُهَا أجراً، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحرمين الشريفين.

واستشهد خطيب المسجد الحرام في فضل العشر من ذي الحجة بقول الله تعالى {وَالفَجرِ وَلَيَالٍ عَشرٍ}، مشددًا على أن هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي أَخبر اللهُ عنهَا بِقَولِهِ: {لِيَشهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم وَيَذْكُرُوا اسمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعلُومَاتٍ}.

خطيب المسجد الحرام ينصح بأفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة

وذكر خطيب المسجد الحرام حديث رواه ابن عباس عن فضل العشر من ذي الحجة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا من أيام العمل الصالح فيهن أَحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد فِي سبِيل الله؟ فقال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

ونصح خطيب المسجد الحرام المسلمين في العشر من ذي الحجة بتجديد النية وإخلاص العمل لله والمبادرة بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله وصيام الأيام الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة، والأضحية في يوم العيد.