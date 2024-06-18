«الزراعة»: محصول القطن «مُبشر».. وإزالة تعديات على الأراضي خلال العيد

أجرى الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية جولة مرورية على الزراعات الصيفية القائمة بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى، تنفيذًا لتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

محصول قطن مبشر

وأكّد عيسى أنَّه بالمرور على الزراعات القائمة لمحصول القطن، في محافظة بني سويف، لم يتمّ رصد أي من الآفات الزراعية التي تهدد المحصول، مبينا أنَّ حالة المحصول جيدة ولم يتأثر بالموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أنَّ المحصول بشكل عام جيد ومبشر بإنتاج وفير.

وأشار إلى أنَّ حالة نبات محاصيل فول الصويا والذرة جيدة، ولا توجد إصابات بالآفات بشكل مؤثر، مبينًا أنَّه تمّ تقديم الإرشادات للمزارعين للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، والاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئولين بمديرات الزراعة بالمحافظة لحلها بشكل عاجل.

إزالة تعدي على الأراضي الزراعية ببني سويف

وأكّد إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمركز أهناسيا بحافظه بني سويف بحضور القيادات التنفيذية والشرطية بالمحافظة، وذلك ضمن تكليفات وزير الزراعة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد.

ولليوم الثالث على التوالي خلال إجازة عيد الأضحي، قدم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية خدماتة للجمهور في المعامل الفرعية بالمحافظات.

زيارة تفقدية للمعامل الفرعية

وتفقدت الدكتورة ايناس عبدالرحمن وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية المعامل الفرعية شملت الزيارة المعمل الفرعي بشبين الكوم، مشيدة بمجهوداتهم خلال إجازة العيد.

كما اجتمعت مع الباحثين ودارت مناقشات حول تقديم كل سبل الدعم للمربي الصغير والمرأة الريفية وكيفية رفع الوعي الصحي لها ولأسرتها وعمل مراجعات داخلية لمراكز تجميع الالبان التي تم تأهيلها وهي 9 مراكز بمختلف المحافظة للتأكد من تقديم كوب لبن صحي وآمن للمواطن.