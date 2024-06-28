«النقل الدولي»: ضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة منها استثماريًا

طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بوضع برنامج شامل وخطة محددة لتحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، مشيرا إلى أنه تم اعتماد خطة لتطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، منذ نقل تبعيتها لوزارة النقل في شهر أغسطس 2022 استهدفت جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات السوق المتطورة.

تطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل

وأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع الدولة في تطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل، موضحًا أن وزير النقل توفر الدعم الكامل لكل الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع.

وطالب بضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة الاستثمارية الأمثل منها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة ووسائل النقل، مشددًا على أهمية متابعة خطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة، وعقد لقاءات دورية مع العاملين لتحفيزهم ودعمهم، كما طالب السمدوني بوضع برنامج شامل لترقية وتجديد المعدات، مع التركيز بشكل خاص على معدات التحميل والتفريغ التي يتم تصديرها حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتجديد ساحات التخزين الحالية وتنفيذ نظام جديد ومحسن.

تطوير شامل للشركات القابضة للشحن

ولفت الى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل للشركات القابضة للشحن، سواء في مجالات التخزين أو التحميل والتفريغ. وأوضح أن شركة مصر للمخازن تعد مثالاً على ذلك، مشيراً إلى احتمال دمج خمس شركات تابعة للشركة القابضة وقال السمدوني، أن خطط التطوير انعكست على نتائج أعمال الشركات حيث حققت صافي الربح للشركات التابعة 10.551 مليار جنيه بعام 2023 /2024 مقابل 6.668 مليار جنيه لعام 2022 /2023 و مقابل 3.283 مليار جنية لعام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 58% و221% عن العامين السابقين على التوالي .وقال الدكتور عمرو السمدونى، إن إجمالي إيرادات الشركات التابعة طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2023 /2024 إلى4.117 مليار جنيه مقابل 1.953 مليار جنيه عام 2022 /2023، و1.480 مليار جنيه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 111%، و178% عن العامين السابقين على التوالي.