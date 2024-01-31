رئيس «القابضة للمياه» يتابع جهود الشركات في التعامل مع الأمطار

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تمركزات سيارات ومعدات شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وجهود الشركتين في التعامل مع مياه الأمطار بطريق كورنيش الإسكندرية، والتي تضم سيارات مدمجة وشفط وفرق التحرك السريع، وتطهير البالوعات، وتجهيز البدالات للتعامل مع سقوط الأمطار.

التفاعل مع الأزمات وحلها في اسرع وقت ممكن

وأشار «رسلان»، في تصريحات صحفية، إلى تواجد جميع الأطقم الفنية وفرق الطوارئ وانتشارها وفقا لخطط الطوارئ بالمناطق الساخنة ومطالع الكباري والأنفاق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بـ الخط الساخن، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها في أسرع وقت ممكن.

التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بمتابعة أعمال التطهير بصفة مستمرة أوقات توقف النوات، وحل أي عثرات، والتعاون الكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، لخدمة المواطن السكندري.

ورافق رئيس الشركة أثناء جولته كلا من المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والعميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

خطة للتعامل مع الأمطار

وقال المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تشارك مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، في خطة للتعامل مع الأمطار، ومن أهمها: (تطهير جميع بالوعات الأمطار - تطهير الشبكات وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع – وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات - تجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة).