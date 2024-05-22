«القابضة للمياه» تنظم قافلة بأسوان لاستطلاع رأي المواطنين في خدمات الشركة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استقبال قطاع إدفو بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، القافلة المائية الخدمية التي تنظمها إدارة التوعية بالتعاون مع الجهات الداخلية والخارجية، والتي لها علاقة بتقديم الخدمات للمواطنين.

سحب العينات من المنازل للتأكد من جودة المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان، إلى أن القافلة استهدفت أكثر من 400 مواطن، وتم خلالها تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة، من خلال صيانة شبكات مياه الشرب وتطهير شبكات الصرف الصحي، وسحب العينات من المنازل للتأكد من جودة المياه بالإضافة إلى خدمات مركز خدمة العملاء من تحصيل فواتير استهلاك المياه وصيانة العدادات العاطلة.

استطلاع رأى المواطنين عن خدمات الشركة

ونظم الفريق أنشطة توعوية، منها لقاء بالأهالي لتعريفهم بخدمات الشركة المختلفة وورش عمل لتعليم مهارات السباكة البسيطة، واستطلاع رأي المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الشركة، ومدى رضائهم عن تلك الخدمات وتوزيع هدايا عينية ومطبوعات تحث على ترشيد استهلاك المياه.

الحفاظ على مصادر مياه الشرب

من جانبة قال الكيميائى خالد صلاح مدير إدارة مامونية وسلامة المياه أنه لابد من تكثيف اعمال التوعية لحث المواطنين على الحفاظ على مصادر مياه الشرب وماخذ المياه من النيل وذلك لضمان سلامة ومامونية المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة لافتا الي انه تم تنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية للأطفال وذلك لترسيخ الصورة الذهنية للترشيد وتربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى ، حيث تم عمل ورش عمل للرسم والتلوين عن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه، والالعاب الترفيهية الهادفة للتعرف على السلوكيات الصحيحة كلعبة السلم والثعبان ، المتحرى الصغير ، بنك الحظ المائى

استيعاب الأفكار التوعوية

و أشار المهند عبد الصبور الراوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسوان الي أن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الاطفال يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية و هذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى ترشيد استخدام مياه الشرب والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى