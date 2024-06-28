«زراعة كفر الشيخ» تصدر كتاب مشروعات تخرج طلاب المستوى الرابع

أصدرت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ كتاب مشاريع تخرج طلاب المستوى الرابع للعام الجامعي 2023 - 2024، تحت عنوان «نبتكر لنستدام»، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة.

إصدار كتاب «نبتكر لنستدام»، والذي يضم مشاريع تخرج طلاب المستوى الرابع

وقال الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أنّه تم إصدار كتاب «نبتكر لنستدام»، والذي يضم مشاريع تخرج طلاب المستوى الرابع للعام الجامعي 2023 - 2024، لافتاً إلى أنّ مشاريع التخرج ليست مجرد متطلبات أكاديمية، بل هي نواة لفكر ريادة الأعمال ودورها الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وأوضح «عيد»، إنّ مشاريع التخرج تتسم بأهمية خاصة كونها تُمثل الجسر الذي يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وهي المنصة التي يطلق منها الطلاب إبداعاتهم وابتكاراتهم لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع والبيئة، مشيراً إلى أنّ تعزيز فكر ريادة الأعمال بين الطلاب يُعد أمراً ضرورياً لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

أهمية التنمية المستدامة والتحول الأخضر

وأكد «عيد»، أنّ الدولة تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة والتحول الأخضر في ضوء رؤية مصر 2030، ويأتي دور الجامعات وخاصةً كليات الزراعة في طليعة الجهات المعنية بتحقيق هذه الأهداف، وتمثل مشاريع التخرج الخضراء التي ينفذها الطلاب مساهمة فعلية في دعم هذه الرؤية، من خلال التركيز على مجالات حيوية مثل:

- التنمية المستدامة: تطبيق مبادئ الاستدامة في المشاريع الزراعية لضمان استخدام الموارد بشكل حكيم ومستدام.

- التحول الأخضر: تبني تقنيات زراعية صديقة للبيئة تقلل من الأثر البيئي وتحافظ على التنوع البيولوجي.

- السيادة الغذائية: تعزيز القدرة على إنتاج الغذاء محلياً بطرق مستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- تغيرات المناخ: تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته على القطاع الزراعي.

عميد كلية الزراعة: نفخر بطلابنا وبإبداعاتهم

وذكر «عيد»، إنّ هذه المشاريع ليست فقط أدوات تعليمية، بل هي أيضاً مشاريع ريادية تُعد الطلاب ليكونوا قادة في مجالاتهم، قادرين على إحداث تأثير إيجابي ومباشر في مجتمعاتهم، مستطرداً: «نحن في كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ نفخر بطلابنا وبإبداعاتهم التي تُجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة، وأود أنّ أعبر عن خالص تقديري لكل من ساهم في نجاح هذه المشاريع من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين والطلاب أنفسهم، وأقول لهم إنّ جهودكم الجماعية هي ما يجعلنا نستطيع أنّ نتطلع إلى مستقبل زاهر ومزدهر، يعزّز مكانة مصر ويحقق رؤيتها الطموحة».