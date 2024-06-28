سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28-6-2024 في الصاغة

شهدت محلات الصاغة تحديثًا جديدًا في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة 28-6-2024، إذ سجّل 3155 جنيهًا للشراء و3140 جنيهًا للبيع وفق المعلن من مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب، وكذلك الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

تتزايد القوة الشرائية على جرام الذهب عيار 21 فهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين لأن المشغولات الذهبية التي يتم تصنيعها منه يكثر تداولها في هدايا الزواج والشبكة مقارنة بالمشغولات الذهبية في باقي الأعيرة الذهبية وعلى سبيل المثال أن سعر الذهب عيار 24 يستخدم في صناعة السباك الذهبية لأنه الأكثر جودة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-6- 2024، خلال ختام التعاملات المسائية للصاغة المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بلغ نحو 3155 جنيهًا للشراء، و3140 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3606 جنيهات للشراء، 3588 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بلغ نحو 2704 جنيهًا للشراء، و2692 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، بلغ نحو 2103 جنيهات للشراء، و2094 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 25 ألفًا و240 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2337 دولارًا للشراء، و2337 دولارًا للبيع.