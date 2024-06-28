«التضامن» تحدد معايير وشروط مواقع إنشاء البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، المعايير والشروط الخاصة بمواقع إنشاء البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال، ضمن ضوابط ترخيصها، مؤكدة ضرورة أن يكون الموقع في مكان سهل الوصول إليه، وقريب من المرافق الخدمية، وأن يكون صحيًا وجيد التهوية، وبعيد عن مصادر التلوث، وأن يكون تصميمه عبارة عن غرف وليس عنابر.

شروط الإقامة الصحية

وأوضحت «التضامن»، أنه يجب أن يكون الموقع جيد الإضاءة، ويتوفر فيه شروط الإقامة الصحية، والسلامة الإنشائية، والحماية المدنية، وأن يكون داخل المقر مكان مخصص لممارسة الأنشطة، وأن تكون مساحة الغرف مناسبة لسن الأطفال، وبها متسع لحركة الطفل داخل الغرفة.

وشددت الوزارة، خلال فعاليات سلسلة الورش التدريبية الخاصة بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، على ضرورة أن يكون المقار مناسبًا للإقامة الكاملة، من حيث توافر جميع الخدمات المقدمة للأطفال، وأن يكون به مكان مخصص للطبيب وغرفة للعزل، ومكان مناسب لتناول الطعام وممارسة الأنشطة الثقافية والتعليمية.

كاميرات مراقبة بالمداخل

وأكدت ضرورة أن يكون المقر به كاميرات مراقبة بالمداخل والصالة الداخلية لمتابعة الأطفال، وفي حالة استقبال أطفال من ذوي الإعاقة يراعى أن يكون المقر به التسهيلات والتصميمات المناسبة، التي تسهل حركة الأطفال المعاقين.