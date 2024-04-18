«التضامن» توضح شروط ترخيص البيوت الصغيرة التابعة للجمعيات الأهلية

كشف مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، آليات ترخيص البيوت الصغيرة، موضحا أن الوزارة تهتم بهذه النوعية من البيوت إنطلاقا من فكرة الرعاية الأسرية، وإيمانا منها بوجود الطفل داخل الأسرة أفضل من المؤسسة حتى يتلقى الطفل سبل الرعاية النفسية والتعليمية وكل الدعم.

تقرير تفتيش مالي

وقال مجدي حسن لـ«الوطن»، إن ترخيص البيوت الصغيرة يجري من خلال عمل تقرير تفتيش مالي وإداري من قبل مديرية التضامن الاجتماعي عن الجمعية الأهلية ومدى قدرتها على إدارة هذا النشاط، كما تُنظم إدارة الأسرة والطفولة وإدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية زيارة لموقع الجمعية لرصد قدرة الجمعية على أرض الواقع، لمعرفة مناسبة المقر لإنشاء بيت صغير أم لا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن البيت الصغير يتوافر فيه الأخصائيين والمعاونين لتقديم أفضل الخدمات للطفل، خاصة وأنه يستقبل الأطفال الأيتام وكريمي النسب والمعرضين للخطر وذوي الاحتياجات الخاصة، وضحايا الاتجار بالبشر من أجل عمل معيشة جيدة: «إعادة دمج في المجتمع»، مؤكدا أن البيوت الصغيرة خطوة مُهمة تسعى من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي الحفاظ على الأطفال والرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية.

11 بيت صغير في القاهرة الكبرى والإسكندرية

وأشار إلى أنه يوجد حاليا 11 بيت صغير في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، والعدد الأكبر في القاهرة، موضحا أن الجمعية الأهلية يحق لها فتح وإنشاء أكثر من بيت صغير طالما لديها القدرة المالية والفنية والإدارية، مؤكدا على وجود تقييم مستمر للبيت الصغير وفي حالة ملاحظة وجود أي ضرر على الأطفال تسحب الترخيص فورا.