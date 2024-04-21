«التضامن» تحدد الفرق بين البيوت الصغيرة ودور المسنين.. اعرف الشروط الحاكمة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفروق بين البيوت الصغيرة ودور المسنين، موضحة أن كل هذه المؤسسات تستهدف توفير أفضل سبل المعيشة للأطفال وكبار السن، بالتنسيق مع مديريات التضامن ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف المحافظات.

دار المسنين

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، فإن دار المسنين هي عبارة مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنين يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة، وتهتم بتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة لهم.

وتتمثل الشروط والأحكام الخاصة بإنشاء دار مسنين في الجنسية مصرية ووجود شقة أو مبنى مستقل ويفضل أن يكون في الأدوار الأولى، فضلاً عن عدم وجود دور مسنين كافية بالمنطقة المراد إقامة الدار بها.​

البيوت الصغيرة

أما عن تعريف البيوت الصغيرة، فهي عبارة عن مكان سكني يهدف لتوفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات متنوعة للأطفال منها الإعاشة والتأهيل والدمج بما يحقق الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية للطفل.

كما تُقدم البيوت الصغيرة، والتي يشترط ألا يزيد عدد الأطفال بها عن 6 أطفال، الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال لدمجهم في أسر طبيعية أو ممتدة، بجانب تنمية الأطفال وجدانيا ومهاريا ومعرفيا، ويشترط أن تتبع جمعية أهلية ولا تقبل أي تبرعات.