منها عدم جمع التبرعات.. تفاصيل جديدة في ضوابط ترخيص «البيوت الصغيرة»

كشف مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، التفاصيل الكاملة لترخيص البيوت الصغيرة، موضحا أن الوزارة تتجه حالياً إلى اللا مأسسة أي التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، بما يضمن بيئة تأهيلية للطفل، خاصة وأن الأطفال كريمي النسب والأيتام كان يتم تربيتهم في مراكز الصحة بداية من سن الميلاد حتى 3 أشهر ثم حضانات الإيواء ثم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وقال مجدي حسن لـ«الوطن»، إن مؤسسات الرعاية الاجتماعية دائماً ما يصل عدد الأطفال في المؤسسة الواحدة إلى 100 طفل، لكن في حالة تربية الطفل في أسرة طبيعية يصل عدد الأطفال بها إلى اثنين؛ وسيحصل الطالب على تربية إيجابية أفضل بكثير من مؤسسة الرعاية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الأسر البديلة وصل عددها مع التطور التاريخي 20 ألف أسرة وحالياً العدد 12 ألف و600 أسرة.

البيوت الصغيرة

وعرّف رئيس الإدارة المركزية، البيوت الصغيرة على أنها رعاية شبه أسرية أي أنها توفر الشكل الأسري الذي يُتيح تربية إيجابية للطفل في أسرة يصل عدد أفرادها إلى طفلين، موضحاً أنه نظراً لحرص وزارة التضامن على توفير هذه البيئة للأطفال، أصدرت ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة بحد أقصى 6 أطفال للبيت الواحد، مؤكداً أن الضوابط نصت على ضرورة وجود أخصائي اجتماعي وطبيب زائر ومعاون ومساعد خدمة في البيت الصغير.

وأكد مجدي حسن، أن البيت الصغير لا يجوز له تلقي أي تبرعات، ويكون تابعا لجمعية أهلية هي التي تديره، حيث تقوم الجمعية برعاية البيت وتوفير ما يهيء المعيشة للأطفال كأنهم يعيشون في شكل أشبه بالأسرة، لافتاً إلى تجديد الترخيص كل 4 سنوات.