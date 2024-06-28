كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ تطلق قافلة إرشادية إلى قرية منية جناج

أطلقت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، قافلة إرشادية إلى قرية منية جناج بمركز دسوق، تحت عنوان «التوصيات الفنية لرعاية المحاصيل الصيفية - المشروعات الزراعية الصغيرة»، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

عقد جلسات مع المزارعين

عُقدت جلسات مع المزارعين، والتحدث عن أهم التوصيات التي يمكن من خلالها تعظيم الإنتاجية لأهم المحاصيل الصيفية المزروعة بالمنطقة ومنها «الأرز - الذرة الشامية - القطن»، من ري، وتسميد، ومقاومة حشائش، والأمراض، ومقاومة الحشرات، والتي جرى فيها التركيز على مقاومة دودة الحشد الخريفية خلال كل مرحلة من مراحل حياتها، وكذلك خلال المراحل المختلفة من نمو النبات.

التركيز على بعض المشروعات الزراعية الصغيرة

كما ألقت القافلة الضوء على بعض المشروعات الزراعية الصغيرة ومشروعات الاستصلاح الزراعي وأثرها على زيادة الإنتاج، مع ضرورة الاستغلال الأمثل لوحدة المساحة، كما تم الاستماع إلى تساؤلات السادة المزارعين، وأهم الشكاوى التي تواجههم، وكيفية التغلب على تلك المعوقات.