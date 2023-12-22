أحمد سعد ينشر صورة له مع الفنان العالمي جوني ديب: «نورت بيت أخوك»

نشر المطرب أحمد سعد، صورة تجمعه مع النجم العالمي جوني ديب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، والتي نالت إعجاب الكثير من متابعيه لاستضافته نجم هوليوود في منزله.

أحمد سعد مع جوني ديب

وعلق أحمد سعد على الصورة، قائلا: «نورت بيت أخوك ياحبيبي.. «Johnny Depp».

أغنية غضن الزيتون

وكان الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنية «غصن الزيتون»، دعمًا للشعب الفلسطيني في محنته، والتي شهدت كلمات مؤثرة للغاية، وهي من ألحان محمدي وكلمات حسام طنطاوي وتوزيع محمد عاطف.