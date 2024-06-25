محمد صلاح يطلق «تحدي فورمة الصيف».. كيف رد عليه المطرب أحمد سعد؟

أطلق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، تحديا جديدا عبر حسابه على «إنستجرام»، وأسماه «تحدي فورمة الصيف»، ونشر صورة له من أمام البحر أظهر خلالها قوامه الرياضي.

ودعا «صلاح» عددا من الفنانين المصريين لخوض التحدي، وفي مقدمتهم الهضبة عمرو دياب، والمطرب أحمد سعد، وبعض الأصدقاء.

استجاب المُطرب أحمد سعد لدعوة محمد صلاح، ونشر صورة له من داخل غرفة تغيير الملابس، وكتب: «قبلت تحدي محمد صلاح».