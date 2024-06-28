بعد إعلان حملها الثاني من زوجها المصري.. 8 معلومات عن ابنة بيل جيتس

بكلمات بسيطة مغلفة بالحب والسعادة، أعلنت جنيفر كاثرين جيتس، ابنة بيل جيتس، المياردير الأمريكي وأحد أغنياء العالم، وزوجة بطل الفروسية المصري نائل نصار، حملها الثاني، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والذي شهد رواجًا واسعًا وفرحة كبيرة من قِبل متابعيها.

ابنة بيل جيتس تعلن حملها الثاني

ونشرت «جنيفر»، ابنة بيل جيتس صورة لها بجانب ابنتها «ليلى»، مُعلقة: «ليلى تمت ترقيتها إلى الأخت الكبرى»، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من متابعيها، فضلًا عن تهاني كثيرين من المصريين؛ لكونها زوجة بطل الفروسية المصري نائل نصار، الذي خطف قلبها قبل عدة سنوات، وجمعتهما علاقة صداقة تحولت سريعًا إلى علاقة حب فارتباط وزواج، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

8 معلومات عن ابنة بيل جيتس

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن ابنة بيل جيتس زوجة المصري نائل نصار؛ تزامنًا مع إعلان حملها الثاني:

1- تُسمى جنيفر كاثرين جيتس.

2- من مواليد 26 أبريل 1996، وتبلغ من العمر 28 عامًا.

3- وُلدت في بيليفو بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

4- تهوى رياضة ركوب الخيل.

5- تزوجت المصري نائل نصار في 2021 بعدما جمعتهما هواية ركوب الخيل.

6- والدتها هي ميليندا جيتس ووالدها هو بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، ولديها شقيقان هما كل من روري جون جيتس، وأديل جيتس.

7- بعد الانتهاء من دراستها الابتدائية، انضمت إلى صالة ألعاب رياضية خاصة في واشنطن.

8- انضمت إلى جامعة ستانفورد للحصول على درجة لها في البيولوجيا.