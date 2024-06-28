ابنة بيل جيتس تعلن حملها الثاني من المصرى نائل نصار.. فرحة وصورة احتفال

ظهرت جنيفر جيتس ابنة بيل جيتس ببطن منتفخة، مرتدية فستانًا باللون الأزرق، في صورة تجمعها بطفلتها الصغيرة، التي ستصبح الابنة الكبرى لها، لتعلن حملها الثاني من الفارس المصرى نائل نصار، وسط فرحة كبيرة من الأسرة، ونالت الصورة تعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين السعادة الدائمة لهم.

ابنة بيل جيتس ونائل المصري ينتظرون مولود جديد

ونشرت «جيتس» ابنة بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، صورة من حملها الثاني، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، صورة لها وهي تقف بجانب طفلتها «ليلى»، معلقة: «ليلى تمت ترقيتها إلى الأخت الكبرى»، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

مظاهر حفل زفاف ابنة بيل جيتس ونصار

تبلغ ابنة بيل جيتس 27 عاما، وتزوجت من صاحب الأصول المصرية نائل نصار، عندما كانت طالبة في كلية الطب، أما نصار كان محترفًا في رياضة الفروسية، وأقيم حفل الزفاف في مزرعة «جيتس» للخيول، بشمال سالم نيويورك، في أكتوبر عام 2021، على مدار 3 أيام، وتبادل الزوجان عهود الزواج أمام العائلة والأصدقاء في أجواء مذهلة، وحضر الحفل عدد من أكبر الأسماء في عالم قفز الحواجز.

أجواء خيالية بحفل الزفاف

صمم حفل الزواج من قبل ريشي باتيل، مصمم حفلات الزفاف والمناسبات الشهير، الذي ابتكر أجواء خيالية لهذه المناسبة، وارتدت «جيتس» فستانًا من تصميم فيرا وانج هوت، عبارة عن ثوب من الدانتيل بأكمام طويلة مع طرحة طويلة وحملت باقة زهور بيضاء، في حفل الاستقبال ارتدت فستانًا، يتميز بفتحة عنق مربعة ومبطن بالتول، ومزين بدانتيل فرنسي مزخرف يدويًا، أما «نصار» ارتدى بدلة رسمية بسيطة، مكونة من 3 قطع، مع زهرة بيضاء مثبتة على صدر السترة.