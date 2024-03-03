قائمة حضور حفل زفاف ابن أغني رجل في آسيا.. بيل جيتس ومارك زوكربيرج الأبرز

تشهد مدينة جامناغار الصغيرة بغرب الهند منذ يوم الجمعة، استعدادات أسطورية لحفل ما قبل زفاف ابن أغني رجل في آسيا، رجل الأعمال الهندي الملياردير موكيش أمباني، التي تستمر لمدة 3 أيام، حيث تم تداول صور وفيديوهات الاحتفالات على نطاق واسع عبر جميع منصات السوشيال ميديا.

حفل زفاف ابن أغني رجل في آسيا

عدد كبير من الحضور تشملها قائمة الضيوف في حفل الزفاف ابن أغني رجل في آسيا، أي ما يقرب من 1200 شخص من بينهم أكبر رجال الأعمال والمشاهير في العالم، مثل بيل جيتس، ومارك زوكربيرج، وسندر بيتشا، نجمة البوب ريهانا، وكذلك إيفانكا ترامب، ومن مشاهير بوليوود شاروخان وفقا لما ذكره موقع «العربية».

وجاء من ضمن الحضور في حفل زفاف ابن أغني رجل في أسيا، المؤسس المشارك لشركة إدارة الاستثمارات «بلاك روك» لاري فينك، ورئيس الوزراء القطري محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، وأيضا ملك بوتان جيجمي خيسار وانجتشوك وزوجته الملكة جيتسون بيما.

يتم الاحتفال بحفل الزفاف في مسقط رأس العائلة في مدينة جامناجار، وهى تبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف شخص وتقع في جزء شبه صحراوي من ولاية جوجارات، حيث يوجد أيضاً مصفاة النفط الرئيسية للشركة.

ثروة أغني رجل في آسيا

تقدر ثروة الملياردير الهندي موكيش أمباني حوالي ما يقرب من 111 مليار دولار على مؤشر بلومبرج للمليارديرات، لذلك هو يصبح في الوقت الحالي أغني رجل في آسيا والمرتبة الحادية عشرة في قائمة أغنى شخص في العالم.

يبلغ رجل الأعمال الهندي 66 عاماً، فهو يدير مجموعة ريلاينس التي أسسها والده، ديروبهاي أمباني، بجانب أعمال تتراوح بين تكرير البترول إلى البيع بالتجزئة والاتصالات والأغذية وخدمات البث الرقمي.

تتكون عائلة موكيش أمباني من زوجته نيتا وأبنائه الثلاثة الذين سيكونون ورثة إمبراطوريته التي تبلغ قيمتها 243 مليار دولار، حيث يعمل حاليا نجله نانت أمباني «العريس»، منصب مدير أعمال الطاقة الجديدة في شركة ريلاينس ومؤسسة ريلاينس.