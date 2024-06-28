امتحانات الثانوية العامة 2024.. 75 ألف طالب يؤدون «الفيزياء والتاريخ» غدا

يؤدي نحو 745068 طالبًا وطالبة، امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا السبت في مادتي «الفيزياء والتاريخ» موزعين على 1981 لجنة في كافة المحافظات، إذ ينعقد صباح غدا السبت، امتحان مادة «الفيزياء» لطلاب علمي علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب شعبة أدبي امتحان «التاريخ»، وسط دعوات الطلاب وأولياء الأمور.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل استعدادات مديريات التربية والتعليم، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادتي «الفيزياء» و«التاريخ»، فضلًا عن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم وأدبي وعلمي رياضة، وكذلك جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الأزهر.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه سيجري فتح أبواب اللجان أمام الطلاب ضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا السبت لأداء امتحاني «الفيزياء» و«التاريخ» بدءًا من الساعة 8:15 صباحًا، على أن ينطلق الامتحان في تمام الساعة 9:00 صباحًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024

وتصدر وزارة التربية والتعليم، نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 لتدريب الطلاب على الأسئلة قبل انطلاق امتحاني «الفيزياء» و«التاريخ» غدًا السبت، وكذلك قبل كل امتحان، وتتضمن أسلوب الامتحان وطريقته، ومراجعة نهائية، وحل أسئلة، والتي يمكن الدخول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط «هنا».

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقًا لبيان سابق لوزارة التربية والتعليم فإنّ عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة الفيزياء يأتي مثل نموذج امتحان الفيزياء الموجود على موقع الوزارة، ويتضمن نحو 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% منها أسئلة مقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

ويأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم للمواد المتبقية كالآتي:

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان مادة الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان مادة الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

الأربعاء 17 يوليو 2024.. امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

وفيما يخص المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي فإنّها تتضمن ما يلي:

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان مادة التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان مادة الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

الأربعاء 17 يوليو 2024.. امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

ويأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة للمواد المتبقية كما يلي:

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».

السبت 13 يوليو 2024.. امتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

الأربعاء 17 يوليو 2024.. امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا».

السبت 20 يوليو 2024.. امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الأزهر

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الأزهر، فإنّ المواد المتبقية تتضمن:

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان الأحياء لطلاب علمي.

الإثنين 1 يوليو 2024.. امتحان البلاغة لطلاب علمي.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب أدبي.

الأربعاء 3 يوليو 2024.. امتحان التفاضل والتكامل لطلاب علمي.

الخميس 4 يوليو.. امتحان التوحيد لطلاب أدبي.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان الديناميكا لطلاب علمي.

الثلاثاء 9 يوليو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب أدبي.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان الكيمياء لطلاب علمي.

الخميس 11 يوليو 2024.. امتحان الصرف لطلاب أدبي.

السبت 13 يوليو 2024.. امتحان الصرف لطلاب علمي.

الأحد 14 يوليو 2024.. امتحان التفسير لطلاب أدبي.

الإثنين 15 يوليو.. امتحان التفسير لطلاب علمي.