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ضبط طالب زعم قدرته على تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة في الجيزة

كتب:

محمد بركات
02:12 م | الخميس 27 يونيو 2024
الداخلية

الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما جرى تداوله على أحد الحسابات عبر موقع «فيس بوك»، يتضمن إدعاء صاحب الحساب قدرته على توفير أوراق لأسئلة امتحانات الثانوية العامة، والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب طالب، مُقيم بالجيزة،  وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة، وتبين إدارته لـ5 مجموعات بذات الموقع لذات الغرض.

كما تبين وجود محفظتين إلكترونيتين بهما مبلغ مالي، واعترف بارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادي غير مشروع، والمبلغ المالي بالمحفظتين من متحصلات نشاطه.

 

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