موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.. أدبي وعلمي علوم ورياضة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك من خلال الجدول الرسمي للامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الجاري 2023-2024 .

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

وأفاد الجدول الرسمي، بأن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون يوم السبت 20 يوليو 2024 ، وذلك لشعبة « علمي رياضة» ، حيث سيكون امتحان مادة «الرياضيات التطبيقية» الديناميكا.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية

ووفقا للجدول الرسمي، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم ، وتم توزيعه على المديريات، واللجان ، قبل إجازة عيد الأضحى، فإن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية، حيث سيكون يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 في مادة الفلسفة والمنطق.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.. علمي علوم

أما موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، لطلاب الشعبة العلمية علوم، فإنه سيكون يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 ، في مادة الأحياء.

وكان جميع الطلاب أدوا الامتحانات للمواد غير المضافة، وعددها 4 مواد، التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء، قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك يومي 10 و12 يونيو الجاري.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 .. المواد المضافة

«الوطن» تقدم فيما يلي خدمة لطلاب الثانوية العامة، الجدول الرسمي الكامل لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024، للمواد المضافة والذي جاء على النحو التالي:

ـ السبت 22 يونيو (امتحان اللغة العربية)

ـ الثلاثاء 25 يونيو (امتحان اللغة الثانية)

- السبت 29 يونيو

الشعبة الأدبية (التاريخ)

الشعبتين علمي علوم + رياضة (الفيزياء)

- الثلاثاء 2 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو

الشعبة الأدبية ( الجغرافيا)

الشعبة العلمية علوم + رياضة (الكيمياء)

- الأربعاء 10 يوليو

الشعبة الأدبية (علم النفس والاجتماع)

علمي علوم (جيولوجيا وعلوم بيئية)

علمي رياضة (الرياضيات البحتة، الجبر والهندسة الفراغية)

- السبت 13 يوليو

علم رياضة ( الرياضيات البحتة، التفاضل والتكامل)

- الأربعاء 17 يوليو

الشعبة الأدبية (الفلسفة والمنطق)

علمي علوم (الأحياء)

عملي رياضة (الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا)

- السبت 20 يوليو

علمي رياضة (الرياضيات التطبيقية الديناميكا)