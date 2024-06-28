تبدأ من 40 ألف جنيه.. أسعار السيارات في سوق «المستعملة»

أكد محمد عبدالحفيظ، عضو الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، استقرار أسعار السيارات المستعملة في السوق الكائنة على طريق «شبين الكوم - قويسنا»، والتي تُعقد يوم الجمعة من كل أسبوع، ويتوافد عليه البائعون والمشترون من كل المراكز ومن المحافظات المجاورة.

انخفاض أسعار السيارات

وتابع «عبدالحفيظ» في تصريحات لـ«الوطن»، على انخفاض أسعار السيارات المستعملة خلال الآونة الأخيرة بسبب استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن أسعار السيارات المستعملة تبدأ من 40 ألف جنيه فقط، إذ تزداد عملية الشراء والبيع خلال هذه الفترة للاستفادة من انخفاض الأسعار.

أسعار السيارات المستعملة

وقال زياد السيد، أحد البائعين، إن هناك تراجعا في أسعار السيارات المستعملة خلال الشهور الماضية، وأنه جاء من مدينة أشمون لبيع سيارته مع وجود كل الخدمات في السوق والتي تتمثل في: «الحماية المدنية - مكتب الشهر العقاري - الشرطة - المحليات - الصحة»، ما أدى إلى تسهيل عملية البيع والشراء للمواطنين.

أسعار السيارات المستعملة

1- سيارة نوع 28 موديل 1989 رشة دواخل وخوارج بسعر 40 ألف جنيه.

2- سيارة نوع 31 موديل 1984 رشة خوارج بسعر 90 ألف جنيه.

3- سيارة نوع شاهين موديل 2004 رشة دواخل وخوارج سعرها 160 ألف جنيه.

4- سيارة نوع مرسيدس موديل 1989 رشة خوارج وفابريكا دواخل بسعر 200 ألف جنيه.

5- سيارة نوع نوبيرا وان موديل 1999 أوتوماتيك رشه خوارج فابريكا دواخل بسعر 220 ألف جنيه.