تشغيل وحدة شهر عقاري متنقلة في سوق السيارات المستعملة ببني سويف

أعلن مؤمن علي رئيس اللجنة المشرفة على مشروع سوق السيارات المستعملة في بني سويف، عن بيع وتسجيل أول سيارة بالشهر العقاري، بعد توفير خدمة عبر السيارات المتنقلة، في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات، بجانب الشهر العقاري.

منطقة للخدمات داخل سوق السيارات المستعملة في بني سويف

وقال مؤمن علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: حاليًا ندرس الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها داخل السوق التي تشمل تقديم مأكولات، ومشروبات، وتصوير أوراق ومستندات، وفحص سيارات وغيرها، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

زيادة المساحة المخصصة لسوق السيارات المستعملة في بني سويف

أشار محافظ بني سويف، إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.

سوق السيارات المستعملة في بني سويف

وأنشأت محافظة بني سويف، سوق السيارات المستعملة في الجانب الشرقي من نزلة محور عدلي منصور، على مساحة 2 فدان، حيث جرى توفير عدد من الخدمات البريدية والشهر العقاري والمرور والحماية المدنية داخل السوق.