أسعار العربيات في سوق السيارات المستعملة بالمنوفية.. تبدأ من 40 ألف جنيه

تراجعت أسعار السيارات المستعملة خلال الآونة الأخيرة في جميع الأسواق على مستوى المحافظات، ومنها سوق السيارات المستعملة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إذ تبدأ أسعار العربيات من 40 ألف جنيه، مما أدى إلى زيادة الطلب والشراء خلال الأيام الماضية.

انخفاض أسعار السيارات

وقال محمد عبدالحفيظ عضو الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ سوق السيارات في شبين الكوم، شهدت انخفاضا في جميع الموديلات فضلًا عن انخفاض أسعار السيارات الزيرو.

أسعار السيارات المستعملة

وأكد سعيد الشربيني أحد التجار في سوق السيارات، تراجع الأسعار بنسبة تخطت 15% على جميع المستويات، الأمر الذي جعل الإقبال كثيفًا خلال هذه الفترة لشراء العربيات والاستفادة من الانخفاض، وفيما يلي أسعار السيارات المستعملة في سوق المنوفية.

1 - سيارة نوع 28 وموديل 80 حالتها متوسطة سعرها 40 ألف جنيه.

2- سيارة نوع شاهين موديل 2000 حالة جيدة سعرها 100 ألف جنيه.

3- سيارة نوع اكسنت موديل 98 حالة جيدة سعرها 150 ألف جنيه.

4- سيارة نوع دايو لانوس موديل 99 حالة ممتازة سعرها 200 ألف جنيه.

5- سيارة نوع فيرنا موديل 2007 حالة ممتازة سعرها 250 ألف جنيه.