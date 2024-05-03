سبب الانخفاض الكبير في سوق السيارات المستعملة بمحافظة بني سويف

تشهد سوق السيارات المستعملة في محافظة بني سويف، انخفاضا كبيرا في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة العرض في السوق، على الرغم من وجود طلب مستمر، ما دفع التجار إلى التخلص من المخزون القائم وشراء سيارات جديدة، وأدى هذا الوضع إلى تراجع حاد في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال أيمن عسلية، أحد كبار تجار السيارات المستعملة في محافظة بني سويف، إنه على الرغم من وجود طلب مستمر على السيارات المستعملة في سوق بني سويف، فإن الزيادة الكبيرة في العرض تسببت في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

انخفاض في أسعار السيارات المستعملة

ونصح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» التجار بالتخلص من المخزون القديم لشراء سيارات جديدة، حتى لا يضعهم في حاجة ماسة لبيع السيارات المستعملة بأسعار منخفضة، وبالتالي يترتب عليها خسارة، وحتى يستفيد المشترون من هذه الحالة؛ إذ يمكنهم الحصول على سيارة بمواصفات جيدة وبسعر مناسب.

كما نصح «عسلية» بعدم التحفظ على السيارات في الوقت الحالي، خاصةً مع انخفاض الأسعار، وضرورة إجراء عملية البيع والشراء مباشرة، لتحقيق سيولة في الأسواق وتفادي الخسائر المحتملة.

حصول التاجر على هامش ربح أمر مهم

وأعتبر تاجر السيارات، أن الحصول على هامش ربح معقول للتاجر أمرا مهما، حتى وإن كان قليلا؛ إذ يمكن لعملية البيع والشراء أن تكون في صالح الجميع.