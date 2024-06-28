«تعليم كفر الشيخ» تنظم مراجعات ليلة الامتحان في التاريخ والفيزياء للثانوية العامة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مراجعات ليلة الامتحانات لمادة «التاريخ» للقسم الأدبي، ومادة «الفيزياء» للقسم العلمي، بكافة الإدارات التعليمية، لطلاب الثانوية العامة، والتي سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات بهما، غداً السبت، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تنظيم مراجعات ليلة الامتحان بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ

وتأتي المراجعات النهائية، ومراجعة ليلة الامتحان، ضمن برنامج وضعته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجذب الطلاب، للاستفادة من أمهر المُعلمين في كافة المواد الدراسية.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للمُعلمين المشاركين في مراجعة ليلة الامتحان، إضافة لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومتابعة وكيل الوزارة محمدعبد الله، وقيادات المديرية على نجاح تلك المبادرة المتميزة.

إقبال كبير على المراجعات النهائية

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المراجعات النهائية التي جرى تنظيمها لم تشهدها المديرية من قبل من إقبال كبير من الطلاب، وحرصهم من الاستفادة من أفضل المُعلمين، في المواد الدراسية، الذين جرى اختيارهم بالتعاون مع الطلاب، استجابة لهم، وأنّه سيُكرم المُعلمين، تقديراً لمشاركتهم الفعالة.