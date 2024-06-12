«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدم رصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، اليوم، بعد أداء الامتحانات في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وكيل الوزارة: لا شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تابع أداء 24 ألفًا و511 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والطلاب المكفوفين في مادتي الاقتصاد والإحصاء، من داخل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، دون رصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، التي بدأت يوم الاثنين الموافق 10 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية، حيث جرى تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال 25 ألفًا و557 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والطلاب المكفوفين، والطلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.