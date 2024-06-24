«تعليم كفر الشيخ» تنظم مراجعة نهائية لطلاب الثانوي العام في اللغة الفرنسية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مراجعات ليلة الامتحانات لمادة اللغة الفرنسية بكافة الإدارات التعليمية، لطلاب الثانوية العامة، والتي سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات بها، غداً الثلاثاء، الموافق 25 يونيو الجاري.

مراجعة ليلة الامتحان

والمراجعات النهائية، ومراجعة ليلة الامتحان، ضمن برنامج وضعته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجذب الطلاب، للاستفادة من أمهر المُعلمين في كافة المواد الدراسية.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للطلاب، لحرصهم على الحضور والاستفادة من المراجعات النهائية، كما وجّه الشكر للمُعلمين المشاركين في مراجعة ليلة الامتحان، إضافة لحرص الوزارة ومديرية التربية والتعليم، ومتابعة وكيل الوزارة محمد عبد الله، وقيادات المديرية على نجاح تلك المبادرة المتميزة.

وكيل الوزارة: تكريم المُعلمين تقديراً لمشاركتهم الفعالة

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المراجعات النهائية التي جرى تنظيمها لم تشهدها المديرية من قبل من إقبال كبير من الطلاب، وحرصهم من الاستفادة من أفضل المُعلمين، في المواد الدراسية، الذين جرى اختيارهم بالتعاون مع الطلاب، استجابة لهم، وأنّه سيُكرم المُعلمين، تقديراً لمشاركتهم الفعالة.