ظهور جديد للأميرة رجوة في عيد ميلاد ولي العهد الأردني

بإطلالة مميزة ظهرت الأميرة رجوة برفقة زوجها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في صورة تذكارية نشرتها الملكة رانيا عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد، إذ كانت علامات الحمل تظهر عليها، مرتدية الفستان ذات اللون «البيج».

عبارت تحمل كل السعادة والفرح دوَّنتها الملكة رانيا على الصورة التذكارية التي تجمع ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة، أثناء تهنئته بعيد ميلاده، قائلة: «كل عام والغالي حسين بألف خير، إن شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم».

التفاعل مع صورة ولي العهد الأردني وزوجته

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي تجمع بين ولي العهد الأدرني وزوجته الأميرة رجوة، حيث أبدى النشطاء إعجابهم بعد أن نشرتها الملكة رانيا العبدالله على منصة إنستجرام بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد.

وفي أبريل الماضي، احتفلت الأميرة رجوة بعيد ميلادها، حينها نشر التليفزيون الأردني على صفحته الرسمية بمنصة «أكس»، نبذة سريعة عنها، «يصادف يوم الأحد، العيد الثلاثين لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.. ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا».

انتظار المولود الجديد

وينتظر الأمير الحسين ولي العهد الأردني، والأميرة رجوة الحسين، مولودهما الأول، إذ هنأ الديوان الملكي الهاشمي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، في بيان رسمي، بمناسة انتظارهما أول أحفادهما مع أمنيات لهما بالذرية الصالحة المعافاة الطيبة.

يُعد المولود الذي حدد الديوان الملكي موعد قدومه في الصيف المقبل، أول حفيد للملك عبدالله والملكة رانيا، من بكرهما ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين.