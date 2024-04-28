التليفزيون الأردني ينشر صورا جديدة للاحتفال بعيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين

هنأ مجموعة من النشطاء على موقع التغريدات «إكس»، تويتر سابقا، الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله بمناسبة عيد ميلادها الموافق 28 أبريل من خلال نشر صورًا عديدة لها في مناسبات مختلفة.

عيد ميلاد الأميرة رجوة

وللاحتفال بميلاد الأميرة رجوة نشر التلفزيون الأردني على صفحته الرسمية بمنصة «أكس» نبذة سريعة عنها ورد فيها: «يصادف يوم الأحد، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.. ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا».

عيد ميلاد الأميرة رجوة يصادف غدا



يصادف يوم غد الأحد، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.

ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف… pic.twitter.com/GVCWJrIm3X — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) April 27, 2024

من هي الأميرة رجوة؟

وتناول التليفزيون الأردني كذلك عدة معلومات أخرى عن الأميرة رجوة، تتضح في الآتي:

تلقت الأميرة رجوة الثانوية في المملكة العربية السعودية.

أكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

حصلت على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية.

تحب الأميرة رجوة ممارسة عدة هوايات، منها ركوب الخيل والرسم، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية.

تجيد الأميرة رجوة اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وعبر عدد من رواد منصة إكس عن حبهم وتقديرهم للأميرة رجوة في ذكرى ميلادها، إذ قالت إحداهن: «صورة جديدة للأميرة رجوة نشرها الديوان الملكي بدت متألقة بفستان من المخمل ووضعت نفس الأقراط الماسية التي سبق أن اعتمدتها يوم زفافها.. نتمنى للأميرة عيد ميلاد سعيد وسنة مليئة بالسعادة، خصوصًا أنها ستصبح أمًا»، وقالت أخرى: «كل عام وأميرتنا الغالية بألف خير يا رب».

ونشرت ناشطة أخرى صورة للأميرة رجوة في لقطة رومانسية مع زوجها وهي تمسك يديه، قائلة: «كل عام والأسرة الهاشمية بألف خير بمناسبة ميلاد سمو الأمير رجوة الحسين».