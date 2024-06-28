بـ«ضغطة زر واحدة».. ميزة جديدة لمستخدمي «واتساب» طال انتظارها

كثيرٌ من مستخدمي تطبيق واتساب، يجدون مشكلة في عدم القدرة على إجراء المكالمات دون حفظ الأرقام في جهات الاتصال؛ لذلك أصدرت شركة ميتا المالكة للتطبيق، ميزة جديدة لحل تلك المشكلة.

أطلق تطبيق واتساب نسخة تجريبية من أجل اختبار تلك الميزة الجديدة، وذلك ضمن سعيها لتحسين تجربة المستخدمين، الذين أصبحوا الآن بإمكانهم الوصول إلى برنامج الاتصال لطلب أي رقم دون حفظه، وذلك عن طريق الضغط على الزر الجديد المضاف حديثا، إذ يتيح الاتصال بدون تسجيل الرقم في جهات الاتصال، بحسب موقع «WABetaInfo» المتخصص.

كيفية تشغيل ميزة الاتصال دون تسجيل الرقم

وذكر الموقع أنه تم إضافة زر إلى شاشة الاتصال داخل التطبيق من أجل تسهيل العملية؛ لكن الخبر غير السار أن تلك الميزة متاحة لبعض المستخدمين فقط، وستكون متاحة في التحديث الجديد في إصدار 2.24.13.17.

وتعد تلك الميزة واحدة من المميزات الجديدة التي تقوم واتساب باختبارها، خاصة لأن البعض يريد التواصل مع عدة أرقام دون تسجيلها، وهو ما يعيق المستخدمين.

الميزة موجود في تطبيق فيس تايم

يذكر أن هناك تطبيقات أخرى مثل فيس تايم، تتيح للمستخدمين الاتصال وإجراء المكالمات، بدون إدخال أي بيانات تتعلق بالاسم والبريد الالكتروني، لكن تطبيق واتساب الأكثر شعبية وشهرة في العالم، كان يجب أن يقوم مستخدميه بتسجيل الأرقام يدويا في جهات الاتصال.