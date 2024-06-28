الهلال الأحمر الفلسطيني: 19 من طواقمنا استشهدوا وأصيب العشرات

قالت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 19 من طواقمنا استشهدوا وأصيب العشرات جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يستهدف طواقمنا ومنشآت الجمعية بقطاع غزة، وهناك شح كبير في المستلزمات الطبية والأدوية بقطاع غزة.

وتابعت: «لم نتسلم حصتنا من الوقود عبر وكالة أونروا لليوم التاسع على التوالي، وأعلنا توقف 18 مركبة إسعاف تابعة للجمعية في غزة جراء القصف الإسرائيلي، واستمرار الاحتلال في إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح يعوق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة».

وأكملت: «نزوح آلاف الفلسطينيين من مواصي رفح إلى مواصي خان يونس جراء القصف الإسرائيلي، والاحتلال يواصل قصفه على مناطق متفرقة بقطاع غزة».