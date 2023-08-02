مستشفى بلطيم التخصصي يستقبل طلاب التدريب الصيفي بجامعة الدلتا

استقبل مستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ الفوج الأول من طلاب الفرقة الثانية بكلية العلوم الطبية قسم «الأشعة» بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا للتدريب الصيفي بالمستشفى.

تدريب الطلاب داخل قسم الأشعة بنظام المشاهدة فقط

ويجري تدريب الطلاب علي مدار أسبوعين داخل قسم الأشعة بنظام المشاهدة فقط على الأنواع والتقنيات المختلفة لعمل الأشعة، لإكسابهم خبرات عملية، حتى يكونوا نواة متميزة للعمل داخل القطاع الطبي للنهوض بمستوى الخدمة الطبية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون التدريبي الموقع بين مستشفى بلطيم التخصصي وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

ما هو مستشفى بلطيم التخصصي؟

ويقع مستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 5200 متر مربع وبتكلفة إنشاءات بلّغت 134 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية.

ويضم المستشفى 149 سريرًا، و27 ماكينة غسيل كلوي، و13 عناية مركزة، و12 حضّانة أطفال لحديثي الولادة، و4 عنايات للقلب، كما يتميز المستشفى بنظام ثلاثية الخدمات عالية الكفاءات العلاجية والطبية، وجراحات القلب والقسطرة، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وقسم للأشعة المقطعية، عوضاً عن كل الأقسام المتعددة كاملة الخدمات الطبية بها.