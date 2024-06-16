وكيل «صحة كفر الشيخ» يتابع انتظام العمل بالمستشفيات في أول أيام عيد الأضحى

أجرى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

انتظام سير العمل بمستشفى كفر الشيخ العام

شملت جولة وكيل الوزارة، المرور على جميع أقسام مستشفى كفر الشيخ العام للتأكد من انتظام سير العمل، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة المرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى.

وبدأت جولة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتفقد قسم الاستقبال بمستشفى كفر الشيخ العام، والتأكد من توافر جميع فرق المستشفى على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أيضاً الأقسام الداخلية والحضّان، موجهاً بضرورة الاهتمام بالمرضى، ورفع جودة الخدمة المقدمة.

توفير أفضل رعاية صحية للمرضى والمواطنين

وأكد وكيل الوزارة أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات طارئة خلال أيام العيد، مشدداً على ضرورة توفير أفضل رعاية صحية للمرضى والمواطنين.

وهنأ وكيل وزارة الصحة، جميع العاملين بمستشفى كفر الشيخ العام بعيد الأضحى المبارك، كما احتفل بالعيد مع أطفال وأهالي غزة الذين يتلقون العلاج بأقسام المستشفى، مؤكداً استمرار المتابعات الميدانية له، ولفرق إشراف مديرية الصحة على جميع منافذ تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وللأشقاء الفلسطينيين في المستشفى وباقي مستشفيات المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.