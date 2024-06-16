وكيل «صحة كفر الشيخ» يتابع تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى

ترأس الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك بمشاركة الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبد العليم، مساعد وكيل الوزارة، ومديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات ومسؤولي غرف الأزمات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

وأكد وكيل الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظة كفر الشيخ، خاصةً مستشفيات المدن الساحلية «بلطيم والبرلس»، والتي من المتوقع أنّ يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، ومستشفى كفر الشيخ العام نظراً لتوسط موقعها داخل المحافظة، وباقي مستشفيات المحافظة، كما تم مناقشة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز مستشفيات الإحالة لتقديم الخدمات الطبية عالية الدقة لحالات الحوادث، والحالات الطارئة والحالات المرضية التي تحتاج الخدمة داخل المستشفيات.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، من مديري المستشفيات على تواجد النوبتجيات، ووجود مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وذلك بعرض مفصل من كل مدير مستشفى وكل مدير إدارة تحدث على حدة بكل المستجدات من إتمام إعداد جداول الأطباء النوبتجيين، وإبلاغهم بسرعة الاستجابة لأي اتصال، وصرف النواقص من المستلزمات والأدوية، واستكمال كافة التجهيزات، وذلك بالتعاون مع إدارة الصيدلة وإدارة المستلزمات.

تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال أيام العيد

كما وجّه وكيل الوزارة، بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية، كما شدّد على متابعة تواجد الأطباء وسير العمل على مدار الساعة، حيث تقوم فرق المرور من المديرية المُشكلة من الطب العلاجي والطب الوقائي بالمرور على جميع مستشفيات وإدارات المحافظة، وتوجيه إدارة الأمراض المتوطنة بتشغيل عربات الرزاز والضباب بمحيط المتنزهات العامة والحدائق.

وطالب وكيل وزارة الصحة، إدارة الرعاية الأساسية بتنشيط فرق الانتشار السريع، والتأكيد على سرعة الاستجابة لأي مستجدات، مكلفاً مديري الإدارات الصحية ومدير إدارة الرعاية الأساسية بمتابعة تمركز سيارات العيادات المتنقلة في أماكن تجمعات المواطنين، بالمتنزهات، والحدائق العامة، وبالقرب من المساجد، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان في أماكن التجمعات، مع سرعة الإبلاغ عن أي مستجدات لغرفة الطواريء، ورفع تقارير دورية للاطلاع.