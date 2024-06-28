ظاهرة فلكية تزين سماء الوطن العربي بعد منتصف الليل.. تُرى بالعين المجردة

تتزين سماء الوطن العربي الليلة، بمشهد بديع يخطف قلوب الناظرين، خاصة محبي الفلك الذين ينتظرون هذه اللحظات بفارغ الصبر، فهم على موعد مع ما يعرف بـ«التربيع الأخير»، وهي ظاهرة فلكية يظهر فيها نصف القمر مضيئًا والنصف الآخر غير مضيء.

كيفية مشاهدة الظاهرة الفلكية

وحسب الجمعية الفلكية بجدة، فإن ظاهرة التربيع الأخير، يُكمل فيها القمر 3 أرباع دورته حول الأرض، ليكون نصفه مضيئًا، ويمكن مشاهدة تضاريسه، باستخدام المنظار أو التليسكوب، الأمر الذي يساعد على رؤية الجبال والفوهات والتي تكون واضحة تمامًا، خاصة تلك الموجودة على الخط الذي يفصل بين الجانبين النهاري والليلي على القمر، ويرجع ذلك إلى تداخل الضوء والظلال معًا، مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد، وتحل الظاهرة في تمام الساعة 12:53 صباحا.

خلال الأيام المقبلة من الوارد أن تتقلص المسافة بين القمر والشمس، ليصبح القمر في طور الهلال خلال نهاية الشهر، ويمكن رصده خلال وقت قصير من شروق الشمس، وذلك تمهيدًا لوصوله إلى منزل الاقتران خلال شهر ذي الحجة، والذي يمكن متابعتها ورصدها السماء ويمكن متابعتها ورصدها في السماء.

اقتران القمر

وشهدت الـ24 ساعة الماضية ظاهرة اقتران القمر الأحدب المتناقص اقتران القمر الأحدب، بكوكب زحل وسيفصل بينهما 4 درجات، وذلك في اتجاه الأفق الجنوب الشرقي، في منظر جمالي بديع يزين سماء الوطن العربي، والمسافة الظاهرية بين القمر وزحل يمكن رؤيتهما سوياً في حال استخدام منظار.