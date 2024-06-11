«الزراعة»: ظاهرة فلكية تتسبب في ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن البلاد على موعد مع ظاهرة فلكية الأسبوع المقبل يسبقها مرور مرتفع جوي يتسبب في زيادة درجة الحرارة لتصل لقيم قياسية تكون ذروتها السبت المقبل.

نزول نقطة الندى والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

أوضح فهيم في بيان، أن مصر على مقربة من دخول الصيف الفلكي والرسمي بعد 10 أيام، يسبقها حدوث الظاهرة الفلكية المعروفة بنزول نقطة الندى - كما أطلق عليها القدماء المصريون- فلكيًا، أيام 16 و17 المقبلين، وهو ما يعني دخول الشمس لبرج السرطان حتى خروجها من برج العذراء، أما اليوم فسوف تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا يكون ذروته السبت المقبل.

أضاف أن ذلك يعود إلى تأثر مصر بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسًا ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوي سطحي يعمل على رفع درجة الحرارة.

بالاستعداد لفترة الاحتياجات المائية

طالب المزارعين بالاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية وضبط شبكة الري والاستعداد لحماية الثمار والأشجار والخضر من «لسعات» الشمس، برش مركبات سليكات البوتاسيوم والبوتاسيوم فوسفيت وسليكات الألومنيوم ومحلول الجير المخفف والأحماض الأمينية الحرة وسيبداج للصوب ورش أي مبيدات يقتصر على الكبريت الميكروني والمانكوزيب.