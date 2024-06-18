ظاهرة فلكية نادرة.. نجم عملاق أكبر من الشمس 10 أضعاف يلمع في السماء خلال أيام

ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة محبي الظواهر الفلكية النادرة، الذين قد يشاهدونها مرة واحدة في العمر، على موعد مع حدث فلكي عظيم بعد ظاهرة اصطفاف الكواكب التي حدثت في بداية الشهر الجاري، فمن المقرر أن يتقاطع القمر مع «أنتاريس»، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وذلك يوم الخميس 20 يونيو.

ووفقًا لما ذكره الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، فمن المتوقع أن يكون القمر مرتبطًا بالنجم العملاق «أنتاريس» (قلب العقرب) في ذلك اليوم، وهو ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة.

متى يمكن رؤية الظاهرة الفلكية؟

يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة في السماء طوال الليل، إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في تمام الساعة 4:15 صباح اليوم التالي، حسب «تادرس».

وتعتبر أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية، هي البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال، وفقًا لأستاذ الفلك.

وتأتي هذه الظاهرة الفلكية، بعد اصطفاف الكواكب مع القمر، الذي أعلنت عنه وكالة «ناسا» في بداية الشهر الجاري.

وحدثت ظاهرة «اصطفاف الكواكب» بظهور عدة كواكب على نفس الجانب من الشمس ومن الأرض، فكانت جميع الكواكب مرتبة في خط قطري طويل يمتد من الشرق إلى الجنوب عبر سماء الليل، حيث باتباع الخط لأعلى وإلى الجنوب، سيرى المشاهدون القمر يليه المريخ ونبتون وأخيرًا زحل، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.