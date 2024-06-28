6 معلومات عن ابنة مفيدة شيحة بعد عقد قرانها.. وحيدة والديها

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعقد قران ابنتها، وسط حضور عدد كبير من الإعلاميات وأصدقائها من الوسط الفني، وكانت قد شاركت جمهورها في الساعات القليلة الماضية صورًا ومقاطع فيديو خلال الاستعدادات لعقد القران، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها

ونشرت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو وهي ترقص فرحًا بعقد قران ابنتها، مُعلقة: «أسمع أحلى زغروتة كتب كتاب بنتي النهارده.. فرحة عمري».

6 معلومات عن ابنة مفيدة شيحة

وترصد «الوطن» معلومات عن ابنة الإعلامية مفيدة شيحة؛ تزامنًا مع عقد قرانها، حسبما ورد عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك» وذكرته والدتها في تصريحات تليفزيونية سابقة:

1- تُسمى منة الله عماد.

2- وحيدة والديها.

3- تخرجت في الجامعة البريطانية عام 2021 وتخصصت في علم النفس.

4- تقدم محتوى خاصا بالماكياج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

5- أعلنت خطوبتها الأولى في أغسطس 2021 من عبدالرحمن هشام، مالك شركة تسويق.

6- خُطبت للمرة الثانية في ديسمبر 2023 وعُقد قرانها اليوم.