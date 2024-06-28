اللقطات الأولى من عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة (فيديو)

تحتفل الإعلامية مفيدة شيحة، بعقد قران ابنتها منة، بحضور عدد كبير من الإعلاميات وأصدقائها من الوسط الفني، والتي قد شاركت جمهورها في الساعات القليلة الماضية، من تجهيزات الاستعدادات لعقد القرآن ومزاحها مع عريس ابنتها.

اللقطات الأولى من عقد قران ابنة مفيدة شيحة

وكشفت الإعلامية مفيدة شيحة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن اللقطات الأولى من الاحتفال بعقد قران ابنتها، وسط فرحة كبيرة من الجمهور وتمنياتهم لها بالسعادة.

خطوبة ابنة الإعلامية مفيدة شيحة

وكانت منة ابنة مفيدة شيحة احتفلت بخطوبتها في ديسمبر الماضي، وحرصت مفيدة شيحة على الاحتفال بها ووجهت لها رسالة خاصة قائلة: «اكتشفت الفترة اللي فاتت إن الاختيار التاني هو الأفضل.. وكمان الأنضج والأقوى والأنجح.. وهو ده اللي شجعت بنتي عليه».