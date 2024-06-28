فرحة أم العروسة.. استعدادات عقد قران ابنة مفيدة شيحة اليوم (فيديو)

قبل ساعات من عقد قران ابنة مفيدة شيحة تحولت صفحة الأم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» لحالة من الفرحة، ومشاهد استعدادات مفيدة شيحة وابنتها، بدأ بوضع المكياج ونشر مقاطع فيديو قصيرة مرفقة بأشهر أغاني الأفراح، أبرزها أغنية بوسي «مبروك عليا».

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

من خلال «إنستجرام»، ظهرت مشاهد استعدادات عقد قران ابنة مفيدة شيحة، إذ نشرت الأم عددا من الاستوريهات لمكياج ابنتها، وعبرت عن سعادتها بعقد قران ابنتها الوحيدة اليوم.

وظهرت مفيدة شيحة من كواليس عقد قران ابنتها ترقص معها مع عدد قليل من أفراد العائلة، معلقة: «عقبال ولادكم»، «النهاردة فرحة عمري».

ونالت فيديوهات فرحة مفيدة شيحة بعقد قران ابنتها إعجاب عدد كبير من متابعيها، قائلين: «ألف مليون مبروك ربنا يفرح قلبك»، «عسل يا مفيدة مليون مبروك»، «ربنا يسعدهم ويحفظهم ويبارك لهم».

خطوبة ابنة مفيدة شيحة

وقبل عقد قران ابنة مفيدة شيحة كانت احتفلت بخطوبة ابنتها في شهر ديسمبر2023، من خلال منشور لها عبر«إنستجرام»، وعدد من صور خطوبة ابنتها وعلقت عليها: «اكتشفت الفترة اللي فاتت إن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن.. علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود».