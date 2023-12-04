خطوبة ابنة الإعلامية مفيدة شيحة (صور)

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة عن خطوبة ابنتها وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام.

خطوبة ابنة مفيدة شيحة

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها بعدد من الصور من خطوبة ابنتها وعلقت عليها قائلة: «اكتشفت الفترة اللي فاتت إن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه».

وتابعت شيحة قائلة «أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن.. علمتوني إن الحب الحقيقي ملوش حدود».