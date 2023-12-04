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خطوبة ابنة الإعلامية مفيدة شيحة (صور)

كتب:

بسمة شطا
09:53 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
مفيدة شيحة

مفيدة شيحة

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة عن خطوبة ابنتها وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام.

خطوبة ابنة مفيدة شيحة

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها بعدد من الصور من خطوبة ابنتها وعلقت عليها قائلة: «اكتشفت الفترة اللي فاتت إن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه».

وتابعت شيحة قائلة «أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن.. علمتوني إن الحب الحقيقي ملوش حدود».

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بقلم بسمة شطا