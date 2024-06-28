مصر تشارك في معرض السلام الدولي بتنزانيا بجناح يضم 25 شركة

تشارك مصر عبر الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في معرض السلام الدولي بدولة تنزانيا، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل، بالتنسيق مع هيئة تنمية التجارة التنزانية «Tantrade».

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض سيتم بمشاركة 25 شركة مصرية تمثل العديد من القطاعات الإنتاجية المتميزة «الصناعات الهندسية - التعدين - الصناعات الكيماوية - الغذائي - الجلود - الملابس الجاهزة والمنسوجات - الجلود - الصناعات الحرفية».

وقال «الماوردي»، إنه جرى تجهيز الجناح المصري بموقع متميز بمدخل الصالة الدولية KARUME Hall على مساحة 297 مترا مربعا، لافتا إلى أن مصر تهتم بالمشاركة في الدورة الـ48 لمعرض دار السلام الدولي 2024 وذلك ضمن احتفالات مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتنزانيا.

وكشف رئيس هيئة المعارض، عن التنسيق الكامل مع السفارة المصرية بتنزانيا، ومكتب التمثيل التجاري، لضمان مشاركة قوية للمنتجات المصرية بالمعرض، وتذليل أي عقبات، كما أكد، أنه سيتم عقد عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها التنزانية لتعليق سبل الشراكة بين الجانبين وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتج المحلي.

كما كلف اللواء شريف الماوردي، بتنفيذ الجناح المصري بتصميم يحافظ على الهوية البصرية المصرية، والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لضمان تنفيذه بالشكل المميز والجذاب.

هيئة المعارض تسعى لإطلاق حزمة مشاركات دولية

وتابع أن هيئة المعارض تسعى لإطلاق حزمة مشاركات دولية لتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال خاصة الأفريقي.

تعد تنزانيا واجهة استثمارية لديها العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين الدوليين، بجانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم نحو 60 مليون مستهلك.

يذكر أن قيمة الاستثمارات المصرية في تنزانيا بلغت نحو 1.3 مليار دولار منذ عام 1997 وحتى عام 2023.

كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد ارتفاعاً ملموسا خلال عام 2021، حيث بلغ 51.4 مليون دولار مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 36.3%، كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملموس لتسجل 47.9 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 34.7 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال عام 2021.

نبذة عن معرض السلام الدولي في تنزانيا

يشار إلى أن معرض دار السلام الدولي يعد أهم حدث ترويجيًا سنويًا حقق نجاحا تجاريا واستثماريا كنافذة للمنتجات سواء في تنزانيا ومنطقة شرق ووسط وجنوب إفريقيا.

كما يعرض المعرض المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس ومعدات التصنيع ومواد البناء والسيارات، المواد الكيمائية، والأخشاب، والأثاث، والخدمات التجارية، والمنتجات الهندسية، والآلات وتكنولوجيا المعلومات، والحرف اليدوية، والاستشارات والتدريب.