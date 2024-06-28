سعر التصالح في مخالفات البناء بنطاق حي جنوب الجيزة.. اعرف الخريطة كاملة

كشفت محافظة الجيزة، عن سعر التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد للمباني نطاق حي جنوب الجيزة، مشددة على أصحاب العقارات المخالفة سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية، والتقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.

سعر التصالح في مخالفات البناء

المنطقة الأولى

نفق الهرم من التقائه مع سور السكة الحديد، وامتداد شارع الهرم مروراً بميدان الجيزة، وحتى كوبري عباس وكورنيش النيل، وشارع عبدالهادي صالح وشارع ثروت، وسور السكة الحديد حتى التقائه بنفق الهرم.

المنطقة الثانية

سور السكة الحديد بدءًا من نفق الهرم وحتى سلم محطة مترو أم المصريين، وشارع ربيع الجيزي وشارع المحطة وكورنيش النيل حتى كوبري عباس، وامتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم.

المنطقة الثالثة

سور السكة الحديد بداية من سلم محطة مترو أم المصريين، والطريق الدائري وكورنيش النيل وشارع المحطة، وشارع صلاح سالم حتى التقائه مع سلم محطة أم المصريين.

المنطقة الرابعة

سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري، ثم مدخل طريق أبوالنمرس والسور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس، وفيلا علاء دياب وكورنيش النيل والطريق الدائري، وحتى التقائه بسور السكة الحديد.

المنطقة الرابعة أ

طريق «مصر – أسيوط» الزراعي، وسور منتجع دولقين وكورنيش النيل وشارع النيل حتى التقائه بطريق «مصر – أسيوط» الزراعي «منطقة عزبة البكباشي القديمة».

المنطقة الخامسة

سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري، ومزلقان أبوالنمرس وطريق ترعة ترسا وشارع عبدالغني شكل وشارع الخليفة وترعة والي، وشارع دائر الناحية الشرقي، وشارع جسر الكنيسة «طريق أبو زارع» وترعة الزمر والطريق الدائري، حتى التقائه بسور السكة الحديد.

المنطقة الأولى

التجاري:

شوارع 20 متر فأكثر: 1500 جنيه

شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 1200 جنيه

شوارع أقل من 16 متر: 962.5 جنيه

الإداري

- شوارع 20 متر فأكثر: 750 جنيها

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 600 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 481.25 جنيه

السكني

- شوارع 20 متر فأكثر: 600 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 481.25 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 387.5 جنيه

المنطقة الثانية

التجاري

- شوارع 20 متر فأكثر: 500 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 400 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 325 جنيه

الإداري

- شوارع 20 متر فأكثر: 250 جنيها

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 200 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 162.5 جنيه

السكني

- شوارع 20 متر فأكثر: 200 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 162.5 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 125 جنيها

المنطقة الثالثة

التجاري

- شوارع 20 متر فأكثر: 500 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 400 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 325 جنيها

الإداري

- شوارع 20 متر فأكثر: 300 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 237.5 جنيهات

- شوارع أقل من 16 متر: 193.75 جنيه

السكني

- شوارع 20 متر فأكثر: 250 جنيها

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 200 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 162.5 جنيه

المنطقة الرابعة

التجاري

- شوارع 20 متر فأكثر: 500 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 400 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 325 جنيه

الإداري

- شوارع 20 متر فأكثر: 300 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 237.5 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 193.75 جنيه

السكني

- شوارع 20 متر فأكثر: 250 جنيها

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 200 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 162.5 جنيه

المنطقة الرابعة أ

التجاري

- شوارع 20 متر فأكثر: 187.5 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 62.5 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 62.5 جنيه

الإداري

- شوارع 20 متر فأكثر: 62.5 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 62.5 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 62.5 جنيه

المنطقة الخامسة

التجاري

- شوارع 20 متر فأكثر: 400 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 325 جنيها

- شوارع أقل من 16 متر: 256.25 جنيه

الإداري

- شوارع 20 متر فأكثر: 250 جنيها

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 200 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 162.5 جنيه

السكني

- شوارع 20 متر فأكثر: 200 جنيه

- شوارع أقل من 20 متر وحتى 16 متر: 162.5 جنيه

- شوارع أقل من 16 متر: 125 جنيها.