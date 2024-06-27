إزالات فورية لعدد من مخالفات البناء ببنها خلال جولة لمحافظ القليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت المرور على شوارع مدينة بنها بمنطقة كوبري 15 مايو والرياح التوفيقي وموقف السيارات، وذلك لرصد مخالفات البناء وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطرق العامة، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة لمنظومة النظافة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وبدأ الهجان الجولة بتفقد أعمال إزالة جمالون جار إنشاؤه بطريق كوبري 15 مايو على مقربة من مفارق الزقازيق، وتبلغ مساحته 900 م2، حيث تم إزالة الجمالون فورا بالمهد، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة المستمرة لعدم الشروع في البناء مرة أخرى.

مخالفات البناء على طريق الرياح التوفيقي

وخلال الجولة، رصد المحافظ عددا من مخالفات البناء على طريق الرياح التوفيقي اتجاه مدينة كفر شكر، موجها بإزالتها فورا والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالبناء أو الإشغالات الموجودة بتلك الأراضي، وتحرير محاضر تبوير للمخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وتحميل المخالف نفقة الإزالة لتحقيق الردع العام وعدم استغلال الأراضي الزراعية، مطالبا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة، سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة، أو أي أنشطة أخرى غير زراعية مشددا على أن الحملة المكبرة التي تم تجهيزها سوف تتعامل مع كل الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.