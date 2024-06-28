مساعد رئيس «العدل»: القطاع الزراعي أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاد مصر

أكد إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية، ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، أن القطاع الزراعي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاد الدولة المصرية، وهو قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني، ويحتاج منا جميعا أن ندعم المشروعات القومية والأفكار الشابة التي تبدأ في الخطوات الأولى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه النقاط الصغيرة هي التى تنتقل بنا إلى ضخامة الإنتاج.

وأشار «الشرقاوي»، في تصريحات صحفية، إلى أن صادرات مصر من السلع الزراعية سجلت نحو مليار و430 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس الماضي، ارتفاعا من مليار و240 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 190 مليون دولار، مؤكدا أن رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع فى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة المجمدة والمجففة والعصائر، موضوع فى غاية الأهمية.

وأعرب عن أمنيته بزيادة الاهتمام بالتصنيع الزراعى؛ لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.

القطاع الزراعي في مصر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي

واختتم الخبير الزراعي حديثه قائلا «يُعتبر القطاع الزراعي في مصر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تُعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة».