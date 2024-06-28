وزير الزراعة: نسعى لزيادة كميات الصادرات المصرية إلى الجانب الروسي

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بروسيا الاتحادية، وبحث معها آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع بريكس بالعاصمة الروسية موسكو.

انضمام مصر لتجمع البريكس

وأشار الوزير، إلى الدعم الذي قدمته روسيا من أجل انضمام مصر لتجمع البريكس، مؤكدًا أن البلدين تجمعهما علاقات زراعية متميزة خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى الجانب الروسي.

وأكد «القصير»، أن المنتجات المصرية حاليا تتميز بجودتها وتنافسيتها عالميا في ضوء احتياج الجانب الروسي لاستيراد كميات كبيرة من السلع الزراعية من الخارج، خاصة الموالح والخضر وخلافة، مؤكدًا على دعم مصر للمبادرة الروسية المتعلقة بإنشاء تحالف لتجارة الحبوب.

حجم التبادل الزراعي بين البلدين

من جانبها، لفتت الوزيرة الروسية، إلى حجم التبادل الزراعي بين البلدين، الذي وصل في عام 2023، إلى أكثر من 3 مليارات دولار، مؤكدة أن ضمان الأمن الغذائي المصري لروسيا يعتبر أولوية، حيث اقترحت أهمية وضع خطة استيراديه سنوية من احتياجات الجانب المصري وذلك لضمان تأمينه من الجانب الروسي.

وأكدت سعادة روسيا بانضمام مصر لدول تجمع البريكس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعزز من دور دول تجمع البريكس نظرا لموقعها الاستراتيجي، مشددة على اهتمام روسيا بموضوع التبادل العلمي بين البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والمجال البيطري، وأن روسيا لديها استعداد لاستقبال الطلاب المصريين بالجامعات المصرية.